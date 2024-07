Potrzebne są pościel, bielizna, koce. W Opolu trwa zbiórka dla ukraińskich żołnierzy w szpitalach

Tym razem najbardziej potrzebne są: pościel, prześcieradła, ręczniki, koce, kołdry, piżamy, skarpetki, nowa bielizna męska. Zgromadzone rzeczy są przekazywane do szpitali w Charkowie, Chersoniu, Zaporożu i Dnieprze, w których leczeni są ukraińscy żołnierze. Co ważne, artykuły używane muszą być czyste i niezniszczone, zdatne do natychmiastowego użycia.

- Od samego początku, gdy powstało w Opolu Biuro Pomocy Uchodźcom, wsparcie ich na miejscu i osób pozostających na Ukrainie przybiera różne formy. Można powiedzieć, że pomaganie ma różne etapy, w zależności od potrzeb i możliwości. Jeżeli chodzi o przekazywanie darów szpitalom wojskowym to jest to pierwsza akcja w takiej formie - wyjaśnia Artur Wilpert z Caritas Diecezji Opolskiej.

Od początku lipca opolska Caritas i skupieni wokół niej wolontariusze wysłali już do ukraińskich szpitali dwa pakiety darów zebranych w diecezji opolskiej. W transporcie pomagają firmy autokarowe, które dostarczają dary do Lwowa, skąd - za pośrednictwem poczty - trafią one do lazaretów wojskowych we wschodniej części Ukrainy.