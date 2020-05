Powiat kupił testy na koronawirusa dla pracowników Domów Opieki Społecznej w Prószkowie i Dobrzeniu Wielkim

36 pracowników DPS-u w Prószkowie przed objęciem kolejnego 14-dniowego dyżuru zostało przebadanych na obecność koronawirusa.

Wymazy zostały pobrane w poniedziałek rano, wynik był znany w niecałe pół doby, i u wszystkich negatywny.

Teraz sami zlecamy i finansujemy testy dla DPS w Prószkowie oraz dla prowadzonego przez siostry zakonne DPS w Dobrzeniu Wielkim - informuje Henryk Lakwa, starosta opolski.

Powiat zdecydował się na takie rozwiązanie po tym, gdy wyniki testów na COVID-19 dla poprzedniej zmiany pracowników prószkowskiej placówki nie przyszły na czas.

Przypomnijmy. Część pracowników zdecydowała się zamknąć na dwa tygodnie z podopiecznymi, by do minimum ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.

23 kwietnia mieli zostać zastąpieni przez kolejną ekipę. Trzy dni wcześniej osoby szykujące się do wejścia do placówki miały wykonane testy na COVID-19. Od tego momentu przebywały w internacie, żeby w międzyczasie nie doszło do zakażenia.