Powiat opolski opracował informację na temat oświaty. Można się z niej dowiedzieć ile samorząd dopłaca do szkół i jakie zadania zrealizował

- Powiat opolski dopłacił prawie 6 mln zł do utrzymania oświaty w ubiegłym roku szkolnym. Podczas gdy całość kosztów w tym okresie to 22,5 mln zł – podsumowuje starosta Henryk Lakwa. - Te i inne dane zawiera informacja o realizacji zadań oświatowych za rok 2021/2022. Radni zapoznali się z nią na ostatniej sesji. Analizowane przez nich dane obrazują między innymi: ile kosztowało utrzymanie szkół i placówek oświatowych, ilu było uczniów, jak kształtował się niż demograficzny, wciąż obecny w szkołach, ile dokładamy z budżetu kosztem innych zadań, bo subwencja nie wystarcza. Danych jest oczywiście dużo więcej.

Co liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez powiat opolski, w roku szkolnym 2021/2022 ich liczba wzrosła do 1006 z 884 w roku poprzednim. Ma to związek z utworzeniem szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Niemodlinie, gdzie przybyło 122 uczniów.