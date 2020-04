Powiat opolski przekazał kolejne wsparcie - maseczki, kombinezony, płyny do dezynfekcji

Np. do Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie trafiło właśnie 100 sztuk kombinezonów, 1000 maseczek oraz przyłbice ochronne na twarz.

Z kolei we wtorek po 1000 maseczek, 55 litrów płynu dezynfekcyjnego oraz po 30 przyłbic otrzymały: szpital ginekologiczno-położniczy, Opolskie Centrum Onkologii oraz Szpital Wojewódzki w Opolu - informuje Henryk Lakwa, starosta opolski.

Przypomnijmy. Powiat opolski przekazał z budżetu ponad 1,2 mln złotych na walkę z koronawirusem.

To pieniądze na sprzęt medyczny (kupiono już m.in. aparat USG do monitorowania stanu pacjentów z COVID-19 i osiem urządzeń do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej) oraz środki ochronne.