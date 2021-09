Powiat strzelecki. Pijany 31-latek spowodował kolizję i uciekał, jadąc autostradą A4 pod prąd Sławomir Draguła

Kierowca skody najechał na tył poprzedzającego go samochodu i próbował uciec z miejsca kolizji. W tym celu przejechał blisko 1,5 km autostradą pod prąd, a następnie wjechał do rowu. Okazało się, że 31-latek miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo posiadał on zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.