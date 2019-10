Powódź 1997 na Opolszczyźnie z lotu ptaka [22 LATA PO POWODZI]

Nie będzie jesiennej edycji Podbiegów. Co dalej?

Podbiegi to cykliczna impreza zarówno dla tych, co biegają na co dzień, jak i dla ludzi, którzy chcą po prostu aktywnie spędzić wspólnie czas. Mieszkańcy dociekają, co z jesienną edycją imprezy. Okazuje się, że w tym roku jej nie będzie z powodu zmiany organizatora.