Powołano Związek Stowarzyszeń Opolska Wieś Przyrodnicza. Oni wiedzą najlepiej, jak dbać o naszą lokalną florę

- Jeśli społeczeństwo wiejskie będzie wiedziało, w jakim kierunku powinno iść i jak tę przyrodę ochraniać na swoim terenie, to ta nasza opolska wieś na zawsze pozostanie wsią tradycyjną pod względem zasobów przyrodniczych. Będzie dobrze rozwinięte środowisko, ekosystemy, a w ogrodach nie będzie „tujozy”, czyli nazywanego potocznie zjawiska sadzenia bez pomysłu, nagminnie i wszędzie, gdzie to możliwe tui. Będą za to piękne, różnorodne sady, w których spotkać będziemy mogli wiele odmian drzew owocowych, także tych starych, których dziś nam po prostu brakuje - podkreśla prezes.