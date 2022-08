Powrót do szkoły oznacza wzmożone działania policji na drogach Opolszczyzny

Od 1 września, aż do zakończenia roku szkolnego droga do i ze szkoły będzie stałym elementem w życiu dziecka. Dlatego też, wszyscy uczestnicy ruchu drogowego powinni zadbać, by była bezpieczna.

- Pamiętajmy, że poza policjantami i nauczycielem, to rodzicie i opiekunowie odpowiadają za swoje pociechy. Systematyczne rozmowy z dziećmi na temat zasad poruszania się po drodze, a przede wszystkim poprzez dawanie dobrego przykładu swoim zachowaniem, będą z pewnością miały wpływ na kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań dzieci, jako niechronionych uczestników ruchu drogowego - przypomina opolska policja.

W pierwszych dniach nauki policyjne patrole, pełniące służbę w rejonach szkół, będą zwracać uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych. Będą przypominać kierującym pojazdami o zachowaniu szczególnej ostrożności przed przejściem dla pieszych oraz w obserwowaniu drogi i jej otoczenia. Mundurowi zwrócą też uwagę czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia, a także na sposób przewożenia dzieci.