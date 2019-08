Poznaj świat puszczyków i zobacz rój Perseidów! Już w sobotę Opolska Noc Przyrodników 2019

- To będzie już czwarte takie wydarzenie - mówi Łukasz Berlik, organizator. - Wszystko zaczęło się od tego, że chcieliśmy wykorzystać okazję do oglądania Perseidów, które są najlepiej widoczne w nocy z 12 na 13 sierpnia.

Puszczyki w roli głównej

Oprócz obserwacji nieba i prelekcji edukacyjnych, będzie można również poznać życie puszczyków. - Z pewnością ucieszy to dzieci, które z jednym z nich będą mogły zrobić sobie zdjęcie, być może nawet pogłaskać. To puszczyk hodowlany, który jest oswojony z ludźmi - mówi Berlik.

Ponadto podczas Opolskiej Nocy Przyrodników zostanie wypuszczony około 5-miesięczny puszczyk, który niedawno przeszedł rehabilitację. - Został on znaleziony w jednym z akwenów w Kędzierzynie-Koźlu. Przez to, że nie potrafił jeszcze latać, nie mógł się wydostać z oczka, do którego wpadł i uległ podtopieniu. Na szczęście w porę znaleźli go dobrzy ludzie, dzięki czemu ptak został u nas wyleczony i przysposobiony do samodzielnego życia - tłumaczy Marta Węgrzyn z przychodni weterynaryjnej „Arka”.