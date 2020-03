Praca w opolskiej policji. Ile można zarobić i jakie są przywileje?

Jesteśmy specyficzną służbą, żeby dostać się w nasze szeregi, trzeba przejść skomplikowaną procedurę doboru, która do łatwych nie należy - mówi podkomisarz Karol Brandys z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Od dłuższego czasu w Polsce brakuje rąk do pracy, a bezrobocie jest rekordowo niskie. Do tej pory kłopoty z pozyskaniem pracowników mieli przedsiębiorcy, teraz również służby mundurowe.

Spotkaliśmy się ostatnio z ponad 300 opolskimi maturzystami, którym opowiedzieliśmy, jak wygląda codzienna służba, przekonywaliśmy, że nie ma tu miejsca na rutynę, a dzień nigdy nie jest podobny do poprzedniego - mówi młodszy aspirant Agnieszka Nierychła z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.

Dlatego formacja cały czas szuka najlepszych i tam gdzie może, zachęca do składania podań. Ostatnio organizuje spotkania z tegorocznymi maturzystami.

Policjanci pokazali też maturzystom, że ze służbą można łączyć również inne zajęcia, takie jak np. wykładowcy wyższej na uczelni czy instruktora nauki jazdy.

Praca w policji - ile można zarobić

Mundurowi przekonują też, że zarobki w policji są bardzo atrakcyjne.

Na szkółce policjant zarabia 2400 zł na rękę, ale ma zapewniony dach nad głową i wyżywienie. Jednak już po przyjęciu do jednostki jego pensja wzrasta już do 3200 złotych na rękę, plus staż pracy.

W tym roku funkcjonariusze dostaną też drugą część wywalczonej w 2018 roku podwyżki. To 500 zł (podstawowa wypłata wzrośnie więc do 3700 złotych) .