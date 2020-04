O sprawie poinformował nas czytelnik, który w środę po południu (1 kwietnia) chciał zrobić zakupy w Biedronce przy ul. Oleskiej w Opolu.

- Zdziwiłem się, bo sklep był zamknięty. Wewnątrz pracowali ludzie w białych kombinezonach ochronnych i wyglądało to tak, jakby go dezynfekowali - relacjonuje pan Piotr. - Przed wejściem stało auto firmy, która zajmuje się m.in. odkażaniem powierzchni w związku koronawirusem. Robię zakupy w tym miejscu regularnie, dlatego mnie to zaniepokoiło. Zastanawiałem się, co tam się stało, że sieć zdecydowała się na dezynfekcję. Zwłaszcza, że dzień wcześniej była w sklepie moja żona...

Z informacji zamieszonej przed wejściem wynikało, że powodem zamknięcia jest "awaria techniczna". Sieć odsyłała klientów do dwóch najbliższych punktów przy ul. Ozimskiej lub Grudzickiej.