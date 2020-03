Pracujesz zdalnie z powodu koronawirusa? Sprawdź, co musisz zrobić, by to się udało. Praca z domu nie jest taka łatwa

Pojawienie się koronawirusa w Polsce sprawiło, że twój pracodawca zarządził pracę zdalną? Ciesz się - pracując z domu, nie wystawiasz się na ryzyko zakażenia i oszczędzasz czas, który spędziłbyś na dojazdach do biura. Nie myśl jednak, że "zdalniak" to sielanka. Wbrew pozorom domowe zacisze nie będzie sprzyjać pracy, jeśli się do niej odpowiednio nie przygotujesz. Sprawdź, jak zorganizować sobie pracę zdalną, by była efektywna, a nie męcząca!

