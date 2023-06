Prali brudne pieniądze. Opolskie służby zabezpieczyły 2,4 mln złotych w różnych walutach. Gotówka pochodziła z przestępstw

- Zabezpieczyliśmy również dokumenty tożsamości, w tym paszporty, prawa jazdy, kilkadziesiąt kart bankomatowych wydanych na obywateli różnych państw, karty wielowalutowe, karty plastikowe z paskiem magnetycznym do drukowania, a także wysokiej klasy urządzenie do drukowania kart mogące służyć do podrabiania dokumentów - informuje podporucznik Szymon Mościcki, rzecznik prasowy komendanta Ślaskiego Oddziału Straży Granicznej.