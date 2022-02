Prasówka Opole 16.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Opolu nie minęło Cię nic ważnego

PKP Polskie Linie Kolejowe przebudowują linię kolejową od Opola Groszowic do Opola Zachodniego. Zadanie ma być gotowe pod koniec 2023 roku. Oprócz wymiany torów powstaną też nowe mosty i wiadukty. Na tej inwestycji zyska nie tylko kolej, ale też piesi, kierowcy a nawet żegluga.

15 Afgańczyków, których - dzięki zaangażowaniu Uniwersytetu Opolskiego - ewakuowano z Kabulu po przejęciu władzy przez talibów, potrzebuje wsparcia. Stowarzyszenie Lions Club we współpracy z UO organizuje dla nich zbiórkę charytatywną. Przyłącz się!

We wtorek od wczesnych godzin porannych mieszkańcy bloku przy ulicy Batalionu "Zośka" 5 w Opolu wprowadzali się do swoich mieszkań. Przez sześć tygodni żyli na walizkach, często u rodziny lub znajomych, dlatego dla wielu z nich powrót do swojego mieszkania oznaczał sporo emocji, również tych negatywnych, gdy przypominali sobie dzień pożaru. Nie może więc dziwić, że słowo trauma była dziś tam odmieniana przez wszystkie przypadki.