Prasówka Opole 17.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Opolu nie minęło Cię nic ważnego

Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae zaprosiło do udziału setkę dzieci. Będą samodzielnie budować domy i zarządzać miastem, mówić po polsku i po niemiecku i uwrażliwiać się na ekologię. Minimiasto będzie działać od 29 czerwca do 3 lipca.

Burze z opadami deszczu do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h - prognozuje na środę Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej. Początkowo możliwy jest grad. Ostrzeżenie o burzach zostało wydane dla wszystkich powiatów województwa opolskiego i obowiązuje od środy od godziny 18.00 do czwartku, do godziny 2:00.

Budowana właśnie obwodnica Niemodlina będzie miała długości 11,5 kilometra i ominie miasto po południowej i wschodniej stronie. Nową drogą mamy pojechać pod koniec 2021 roku.