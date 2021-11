Prasówka Opole 17.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Opolu nie minęło Cię nic ważnego

Tylko w poniedziałek na zdalne nauczanie zostało wysłanych ponad 1000 dzieci i nauczycieli z opolskich placówek oświatowych! We wtorek dołączyli do nich kolejni.

Na Opolszczyźnie policjanci zatrzymali 10 kierowców na podwójnym gazie. Trzech z nich to kierowcy ciężarówek. Co więcej, jeden z nich nie posiadał uprawnień do kierowania, ponieważ kilka miesięcy temu stracił je za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.