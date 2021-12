Prasówka Opole 17.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Opolu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Opole 17.12: top 3 artykuły z wczoraj

Na najważniejszej sesji w ciągu roku opolscy radni niejednogłośnie uchwalili projekt budżetu Opola na 2022 rok. W trakcie sześciogodzinnych obrad nie zabrakło burzliwej dyskusji na temat finansów miasta, jednak radnym ostatecznie nie udało się dojść do porozumienia. Klub prezydenta Opola odrzucił wszystkie poprawki opozycji i samodzielnie przegłosował uchwałę budżetową. Dodatkowo zwiększono do 20 tys. zł miesięczną pensję prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego oraz dietę radnych do ok. 3,5 tys. zł.