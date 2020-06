Prasówka Opole 18.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Opolu nie minęło Cię nic ważnego

Interwencje strażaków w związku z burzami, które przetaczają się nad Opolszczyzną. Od 18.00 do 21.00 wyjechali do 42 zdarzeń.

Burze z opadami deszczu do 30 mm, punktowo do 40 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h prognozuje na czwartek Instytut Meteorlogii i Gospodarki Wodnej. Lokalnie może spaść grad. Ostrzeżenie zostało wydane dla wszystkich powiatów w województwie opolskim.

Gmina Niemodlin otrzymała 9,1 mln złotych dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na utylizację nielegalnego składowiska odpadów w Brzęczkowicach. To 80 proc. szacunkowych kosztów całej operacji.

W czwartek uczniowie w całym kraju przystąpili do ostatniej części tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Po języku polskim i matematyce przyszedł czas na język obcy.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek rano aż o 30 kolejnych zgonach z powodu Covid-19 i 314 nowych zakażeniach w Polsce. 6 przypadków dotyczy województwa opolskiego.

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.