Prasówka Opole 19.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Opolu nie minęło Cię nic ważnego

W piątkowe popołudnie na ulicy Luboszyckiej w Opolu doszło do potrącenia 14-letniej dziewczynki na przejściu dla pieszych. Z obrażeniami ciała została przewieziona do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. To jednak nie jedyne zdarzenie, do jakiego doszło w ostatnich godzinach w Opolu.