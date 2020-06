Prasówka Opole 22.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Opolu nie minęło Cię nic ważnego

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Opolu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wezbrane wody z Kanału Ulgi zalały część ulicy Bolkowskiej pod wiaduktem w Opolu. Drogowcy zamknęli przejazd. Poziom wody w kanale oraz w Odrze rośnie. Szczyt fali wezbrania spodziewany jest w środę 25 czerwca w godzinach popołudniowych.

Ograniczenie zjawiska niepłodności i bezdzietności mieszkańców Opola - to główny cel programu in vitro, nad którym na początku lipca pochylą się miejscy radni. Miał on trafić pod obrady już w marcu, ale z powodu koronawirusa ograniczono program tamtej sesji. Czy radni poprą ten projekt?

Kiepska pogoda trochę popsuła szyki organizatorom II Festiwalu Wege, ale miłośnicy dobrej i zdrowej kuchni bezmięsnej i tak byli zadowoleni. W niedzielę w Talentowni można było popróbować wegańskich przysmaków i posłuchać o zdrowym odżywianiu.