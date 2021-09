Prasówka Opole 23.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Opolu nie minęło Cię nic ważnego

Do kolizji doszło w czwartek około 12.30 pod Opolem. Na krajowej 45 zderzyły się cztery samochody. Sporo pracy mieli strażacy, którzy musieli m.in. neutralizować płyny eksploatacyjne, odcinać akumulatory i zabezpieczać miejsce zderzenia.

Capita to firma z branży outsourcingu, transformacji cyfrowej i konsultingu. W Polsce działa od 10 lat. Na początek chce zatrudnić w Opolu 100-200 osób.

Od północy do 9:00 w piątek synoptycy prognozują dla Opolszczyzny wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego-zachodu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o silnym wietrze dla wszystkich powiatów w województwie opolskim.