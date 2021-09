Prasówka Opole 24.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Opolu nie minęło Cię nic ważnego

Wyprzedaż garażowa to szansa dla tych, którzy starają się pozbyć niepotrzebnych rzeczy, ale i dla tych, którzy chcą ustrzelić perełki w okazyjnych cenach. Jedni i drudzy powinni zajrzeć na sobotnie (25.09) Wojny Garażowe w Opolu. Będzie też okazja, by pomóc bezdomnym zwierzętom.

Do końca spisu powszechnego zostało siedem dni. W sobotę, 25 września w Urzędzie Statystycznym w Opolu zostanie zorganizowana noc spisowa. Nazwa jest trochę przewrotna. Urząd będzie otwarty do północy, a zaprasza już od ósmej rano.

Od czwartkowego popołudnia mieszkańcy Opolszczyzny otrzymują wiadomości SMS informujące o nałożeniu rzekomej kwarantannie. Opolski sanepid przestrzega, by pod żadnym pozorem nie wchodzić w link do strony.

W wieku 62 lat zmarł Ryszard Wołczański, prezes 4-ligowego klubu piłkarskiego Agroplon Głuszyna.

Dziennikarka „Głosu Wielkopolskiego”, Anna Karbowniczak zginęła w ubiegłym roku, potrącona przez samochód. Ale kierowca i pasażerowie busa, którzy nie pomogli Ani, uciekli z miejsca tragedii i zacierali ślady, mogą spać spokojnie. Według prokuratury - to wyłącznie z winy ofiary doszło do wypadku. Zespół śledczy „Głosu Wielkopolskiego”, „NaszeMiasto”, przy współpracy z Onet.pl, dotarł jednak do informacji, które miażdżą stanowisko prokuratury i mogą okazać się przełomowe w tej sprawie. Wskazują, że to - wcześniej karany - kierowca busa zjechał ze swojego pasa ruchu i uderzył w Anię z dużą prędkością. Ale wątpliwości w sprawie jest jeszcze więcej.