Prasówka Opole 25.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Opolu nie minęło Cię nic ważnego

50-letni Dariusz M. przekonywał opolski sąd, że awantura, która dla gościa o pseudonimie „Wielbłąd” miała tragiczny finał, wybuchła nie z jego winy. – On nie zamierzał wyjść z mojego mieszkania. Bałem się go. To była obrona – mówił. Sąd nie uwierzył w tę wersję i skazał go na 15 lat więzienia.