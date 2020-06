Prasówka Opole 25.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Opolu nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.06.2020, w Opolu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kąpieliska w Opolu i regionie. Sanepid wskazał jeziora i zalewy, w których można się kąpać”?

Prasówka Opole 25.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kąpieliska w Opolu i regionie. Sanepid wskazał jeziora i zalewy, w których można się kąpać Sanepid zbadał wodę w dwunastu kąpieliskach w województwie opolskim. Gdzie można się bezpiecznie kąpać w 2020 roku? 📢 Na operację Laury Biel wciąż brakuje pół miliona złotych. Każdy może pomóc! Laura Biel, 2,5-letnia opolanka potrzebuje jeszcze ponad pół miliona złotych na operację ratującą jej życie. Zbiórka wciąż trwa, ale czasu pozostaje coraz mniej. 📢 Prezydent Arkadiusz Wiśniewski z absolutorium za 2019 rok. Była krytyka ze strony PiS. Prezydent Opola nie pozostał dłużny Zaskoczenia nie było. Radni Opola udzielili prezydentowi Arkadiuszowi Wiśniewskiemu absolutorium oraz zatwierdzili raport o stanie miasta w 2019 roku. Zaskoczeniem mogły być jednak pewne zgrzyty. Klub PiS krytykował władze miasta za to brak realizacji części zapowiadanych inwestycji. - Skoro to miasto płaci za podwyżki dla nauczycieli, to dlaczego rząd twierdzi, że to on im je dał? - odpowiadał prezydent Opola.

📢 Przeprawa z Pasieki na Wyspę Bolko nie ma już być zamykana W ostatnich tygodniach rozbudowywany most prowadzący z Pasieki na Wyspę Bolko był regularnie zamykany. - To już zaczyna być denerwujące - mówią spacerowicze. Miejski Zarząd Dróg zapewnia, że do zakończenia inwestycji więcej takich sytuacji już nie będzie. 📢 Droga w Starych Siołkowicach wyremontowana. Komfortowo mają teraz piesi, kierowcy i rowerzyści W ramach prac w Starych Siołkowicach zbudowany został nowy chodnik, kładkę, która jest całkowicie nowym elementem krajobrazu, poszerzono jezdnię do 6 metrów oraz ułożono na niej nową asfaltową nawierzchnię. Zakończyły się też inne ważne inwestycje drogowe w powiecie opolskim.

Kryzys w branży taxi. Nawet 80% mniej kursów.