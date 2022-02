Prasówka Opole 28.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Opolu nie minęło Cię nic ważnego

Właściciele podopolskiego Centrum Handlowego Turawa Park przekazali halę do dyspozycji uchodźców. Opolanie spontanicznie zaczęli przynosić tam dary. W opuszczonym centrum jest ok. 190 miejsc noclegowych.

W niedzielę (27 lutego) jest prowadzona zbiórka sprzętu do doposażenia mieszkańców jednego z miast pod Lwowem. Zebrane rzeczy zostaną przekazane dla samoobrony w Samborze. Zbiórkę prowadzi Opolski Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen i jest wsparciem większej inicjatywy zainicjowanej przez harcerzy polskich działających na Ukrainie

Ukraińska armia zamieściła w mediach społecznościowych operacyjne nagranie z ataku drona typu Bayraktar na kolumnę rosyjskich wozów bojowych. Do skutecznego ataku doszło podczas walk na południu Ukrainy - podaje ukraińskie wojsko.

Wiceszef komisji ds. wywiadu amerykańskiego senatu - republikanin Marco Rubio - napisał w niedzielę, że "rosyjscy wojskowi powinni starannie pomyśleć, zanim zastosują się do ostatnio wydanych rozkazów".

Przez miesiąc uczyli się taktyki wojskowej, obsługi broni, ale również musztry. Nareszcie nadszedł ich dzień.

Nie trzeba być wielkim miłośnikiem teleturniejów, by kojarzyć "Wielka grę". Był to pierwszy tego typu program w Polsce na zagranicznej licencji. Jego twarzą przez ponad trzydzieści lat była Stanisława Ryster. Prezenterka niebawem będzie świętowała 80. urodziny. Co u niej słychać? Jak dziś wygląda?