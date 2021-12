Prasówka Opole 28.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Opolu nie minęło Cię nic ważnego

Każdego dnia funkcjonariusze sprawdzający przestrzeganie obostrzeń epidemiologicznych, zmagają się z nerwowymi reakcjami mieszkańców. Niektórzy pyskują, próbują się wykłócać, dochodzi nawet do rękoczynów. Również na zaatakowanych policjantów w jednej z galerii handlowych w Opolu posypała się fala negatywnych komentarzy.

Opolanie skarżą się, że w wyniku renowacji „zielony most” stracił zabytkowe elementy: lampę i malowany herb. Miasto zapewnia, że to chwilowa sytuacja.

Od piątku do niedzieli policjanci ruchu drogowego przeprowadzili blisko 2000 badań stanu trzeźwości. W trakcie tych kontroli zatrzymali 10 nietrzeźwych kierowców. Na opolskich drogach było bardzo ślisko, co przyczyniło się do kilku wypadków.