Prasówka Opole 3.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Opolu nie minęło Cię nic ważnego

Studenci medycyny będą w piątek, 3 grudnia, na trzech przystankach w Opolu rozdawać ulotki na temat HIV. To element ogolnopolskiej akcji "Tramwaj zwany Pożądaniem".

Most Groszowy w Opolu otwarto po remoncie w czwartek 2 grudnia. Piesi czekali na to od listopada, kiedy to pierwotnie planowane było przywrócenie ruchu na przeprawie. Jej udostępnienie nie oznacza jednak końca renowacji konstrukcji.