Prasówka Opole 4.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Opolu nie minęło Cię nic ważnego

Na licytacjach komorniczych można kupić sprzęt w wyjątkowy atrakcyjnych cenach, znacznie niższych od ceny rynkowej. Znajdziecie tu m.in. sprzęt domowy, urządzenia do ćwiczeń i wiele innych. Co jest do wylicytowania na Opolszczyźnie? Ile trzeba zapłacić za sprzęt od komornika? Sprawdźcie w naszej galerii.

Czy wiesz, co przynosi pecha? Jest wiele przesądów na ten temat. Jedno jest pewne! Wystrzegaj się rzeczy, które mają złą aurę i renomę. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co przynosi nieszczęście w domu, to koniecznie przeczytaj ten tekst i pozbądź się przedmiotów z tej listy.

Oczko wodne przy każdym domu to nowy pomysł, który ogłosił niedawno Andrzej Duda i Ministerstwo Klimatu. Ma on zachęcić Polaków do zbierania wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych powstających na działkach przy prywatnych domach. Można będzie uzyskać nawet do 5 tys. złotych dofinansowania od państwa. Co na to internet? Oczko wodne sprawiło, że przypłynęła wena i memy. Po co jechać na wakacje, skoro będziemy mogli być nad wodą - pojawiają się głosy internautów.

Na początku lutego pod płytą dworca PKS w Opolu natrafiono na powojenną szczelinę przeciwlotniczą. Ratusz postanowił, że schron należy rozebrać, bo koliduje z budową centrum przesiadkowego Opole Główne.

Od około dwóch tygodni drogowcy pracują po prawej stronie mostu nad Odrą w ciągu ulicy Nysy Łużyckiej. Na chodniku trwają prace rozbiórkowe. Utrudnienia z tym związane mają potrwać do końca czerwca.