Prasówka Opole 5.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Opolu nie minęło Cię nic ważnego

Śląskie memy robią w internecie furorę. Nie bez powodu. Z jednej strony wynika to z charakterystycznego brzmienia śląskiej gwary. Z drugiej mieszkańcy Śląska oraz pozostali mieszkańcy kraju mogą za ich pośrednictwem wzajemnie z siebie żartować.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Opolu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zaatakowany przyszedł po pomoc do namiotu, gdzie trwała zabawa. Na miejsce wezwano karetkę, a policjanci zajęli się szukaniem sprawcy, bo ten zniknął z miejsca zdarzenia.

Kociarze wiedzą, że za miłość kotów płaci się dużo. Te tajemnicze i wymagające zwierzęta potrzebują sporo troski i uwagi, chociaż niekiedy przede wszystkim łakną spokoju, dużej przestrzeni. Trudno o koci afekt, to zwierzęta dumne i samoświadome. Niezmiennie jednak fascynują i przyciągają wzrok. Niekiedy jednak za tę fascynację trzeba sporo zapłacić. Ile kosztują najdroższe rasy kotów?

Cztery nowe przypadki koronawirusa w województwie opolskim po południu, osiem w czwartek. Liczba potwierdzonych zakażeń wzrosła do 693.

Na licytacjach komorniczych można kupić sprzęt w wyjątkowy atrakcyjnych cenach, znacznie niższych od ceny rynkowej. Znajdziecie tu m.in. sprzęt domowy, urządzenia do ćwiczeń i wiele innych. Co jest do wylicytowania na Opolszczyźnie? Ile trzeba zapłacić za sprzęt od komornika? Sprawdźcie w naszej galerii.

Bp Andrzej Czaja poświęcił w czwartek (4 czerwca) Krzyżmo, olej chorych i olej katechumenów. Obecni w katedrze księża odnowili złożone przy święceniach przyrzeczenia.