Prawdziwi policjanci dopadli fałszywych. Proces rozpocznie się w Sądzie Okręgowym w Opolu

Główny oskarżony to 41 letni Marcin K. pseudonim "Murzyn ze Zgierza", osoba już bardzo znana, bohater wielu publikacji prasowych, a nawet książki. Prokuratura Okręgowa w Opolu zarzuca mu kierowanie zorganizowaną grupą przestępcza i oszustwa na szkodę 27 osób z Opolszczyzny, województwa kujawsko – pomorskiego i łódzkiego, gdzie operował od kwietnia do lipca 2020 roku.

W lipcu do jego mieszkania w Zgierzu zapukali funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KWP w Opolu. Za listwą maskującą w kuchennych meblach opolscy policjanci znaleźli wtedy 175 tysięcy złotych w gotówce i biżuterię wartą ok. 200 tysięcy, w tym złotego Rolexa. Pieniądze są zabezpieczone do decyzji sądu.