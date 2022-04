Prawie 4 tysiące ukraińskich dzieci zapisało się do szkół i przedszkoli Opolszczyzny

Irina Sitaylo została kilka dni temu zatrudniona przez gminę Głuchołazy jako pomoc nauczycielska w Szkole Podstawowej nr 1. Wykorzystuje swoją znajomość języka polskiego, pośredniczy w kontakcie szkoły z rodzicami, uczestniczy w lekcjach. Do głuchołaskiej „jedynki” zapisało się 37 dzieci z Ukrainy. Początkowo dyrekcja dopisywała ich do polskich klas. Teraz młodzi Ukraińcy mają osobną klasę z dodatkowymi zajęciami wyrównawczymi z języka polskiego.

W szkole na Ukrainie zadaje się dużo więcej pracy do domu niż w Polsce – wymienia różnice w sposobie edukacji Irina Sitaylo, nauczycielka chemii i biologii w Żytomierzu - Tu dzieci w czasie lekcji same wstają, chodzą po klasie. U nas jest większa dyscyplina. Nikt przed dzwonkiem nie wychodzi, do ubikacji idzie się tylko za zgodą nauczyciela. Tu kontakt nauczyciela z dziećmi jest bardziej bezpośredni, przyjacielski, wszyscy w szkole są jak rodzina. Bardzo mi się to podoba. U nas trzeba trzymać dystans.

- Bardzo dobrze się integrują – mówi wicedyrektor szkoły Anna Szafirska. – Wszystkie bardzo szybko „łapią” nasz język. Tworzą osobną klasę ale mają polskich kolegów i koleżanki. Spotykają się na korytarzu, albo w świetlicy.

10 procent to uchodźcy

W gminie Głuchołazy mieszka ponad tysiąc uchodźców wojennych. 172 dzieci matki zapisały do szkół i przedszkoli, co powoli zbliża się do 10 procent polskich uczniów. Inne uczą się online w systemie ukraińskim. Burmistrz Edward Szupryczyński właśnie powołał osobny oddział przedszkolny dla małych Ukraińców.