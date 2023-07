"Praworządność prezydenta Wiśniewskiego". TVP3 Opole celnie punktuje włodarza miasta Opola

"Zarówno art. 11 Karty i 10. Konwencji stanowią, że na wolność wypowiedzi składa się prawo każdego do otrzymywania informacji lub idei bez ingerencji władz publicznych. Potwierdza to również przedstawione orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej" - podkreśla Krzysztof Januszkiewicz.

Redakcja TVP3 Opole podkreśla, że stanowiska przytaczane przez "Samorząd Terytorialny" muszą być recenzowane przez ekspertów w skład których wchodzą między innymi byli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego.

- Mamy do czynienia z sytuacją w której urzędnicy wcielają się w rolę dziennikarzy. Nie do końca prowadzą rzetelną narrację. Jest to przekazywanie informacji tylko z jednej strony - mówi cytowany przez TVP3 Opole Tomasz Kalisz, radny miasta Opola z Platformy Obywatelskiej.