Premier Morawiecki zachęca samorządy do oszczędzania na oświetleniu ulicznym. Opolska firma ma na to patent

- Chodzi o energooszczędne oświetlenie zewnętrzne, uliczne. To oświetlenie uliczne, zewnętrzne chcemy, aby było zmodernizowane w taki sposób, aby po prostu zużywało mniej energii. Wiemy doskonale, że są żarówki energooszczędne, dające tyle samo światła, a zużywające dużo mniej prądu i w całej Polsce rozpoczniemy taki program - powiedział Morawiecki.

Premier odwiedził firmę z Opola, która produkuje energooszczędne żarówki

- Dzięki zastosowaniu inteligentnych żarówek APE LED gmina może uzyskać do 80 proc. oszczędności energii elektrycznej oraz poprawę bezpieczeństwa i jakości oświetlenia – mówi Piotr Skrobotowicz, właściciel APE LED z Opola, która specjalizuje się w produkcji energooszczędnych żarówek ledowych.

Choć premier nie wskazał konkretnej nazwy firmy, to mógł mieć na myśli firmę APE LED z Opola, którą w 2021 roku odwiedził podczas swojej wizyty na Opolszczyźnie.

Gminy mogą sporo zaoszczędzić

Szacunkowo w Polsce istnieje około 3,3 mln lamp ulicznych, w tym ok 65 proc. to lampy sodowe, których wydajność wynosi ok. 30 proc., więc 70 proc. zużywanej przez nie energii jest po prostu marnowana.