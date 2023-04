Premiera XIX tomu "Kresowej Atlantydy". Ta zawiła historia będzie zawsze aktualna. Stanisław S. Nicieja opowiadał o nowej książce

- Rosjanie uczynili z okoliczności, jak to nazywają, „wypędzenia Lachów z Kremla”, swoje święto narodowe. My zupełnie niesłusznie zapomnieliśmy o tych wydarzeniach, że zdobyliśmy kiedyś Kreml z wielką łatwością – podkreślał Mirosław Lenart.

- Z Żółkwi pochodzi hetman Stanisław Żółkiewski, jedyny w historii zdobywca Kremla. Nie udało się to później ani Napoleonowi, ani Hitlerowi – mówił autor.

Najnowsza część legendarnego już dzieła Stanisław S. Niciei zabiera nas tym razem do czterech miast kresowych: Żółkwi, Mostów Wielkich, Brodów i Czortkowa. Każde z nich wiąże się z historią niesamowitych ludzi.

Co ciekawe, książka rozpoczyna się od polemiki z głosicielami tezy o „polskich kolonizatorach” na Kresach. Stanisław S. Nicieja nie zgadza się z takim sformułowaniem.

Jego zdaniem nie można pisać historii Polski jedynie na podstawie jej dzisiejszych granic.

- Bo gdzie urodzili się Moniuszko, Kościuszko, Zapolska, Herbert, Miłosz, czy Lem? – pytał Nicieja.

Dlatego jak sam twierdzi, nie jest historykiem Kresów, tylko historykiem Polski.

Spotkanie odbyło się w ramach akcji WBP „Zaczytane Opolskie".

