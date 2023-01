Presja ma sens! Mieszkańcy Opola walczą o przywrócenie linii nocnych MZK. Tłumaczymy, jak podpisać petycję Mateusz Majnusz

Od stycznia zniknęło 5 linii nocnych MZK w Opolu, co znacznie utrudniło życie wielu mieszkańcom regionu. Niezrozumienie decyzji opolskiego ratusza skłoniło młodzież do założenia petycji, pod którą do tej pory podpisało się ponad 400 osób. W odpowiedzi na to MZK poinformował o uruchomieniu dodatkowych kursów na trzech liniach w godzinach nocnych.