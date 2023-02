Prezentem w Światowym Dniu Chorego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu były nieodpłatne badania. Pacjenci otrzymali też upominki Krzysztof Marcinkiewicz

Światowy Dzień Chorego był w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu dobrą okazją do tego, by pacjenci mogli skorzystać z nieodpłatnych badań ciśnienia i pomiaru cukru we krwi. Badania przeprowadzano w holu głównym szpitalu na Witosa. Oprócz tego pacjenci przebywający na oddziałach otrzymali kartki, natomiast ci najmłodsi – upominki.