Prezes IPN: Śląsk Opolski to ważne miejsce na mapie pamięci

- Przyjeżdżając do państwa, zapoznałem się z tajnym raportem CBOS-u – mówił podczas otwartej części spotkania nowo wybrany prezes IPN. - Dowiedziałem się z niego, że 69 procent Polaków ma wiedzę o powstaniach śląskich, ale większość z nich nie potrafi podać dat z nimi związanych. Alfonsa Zgrzebnioka (komendanta I powstania – przyp red.) zna trzy procent, a Wojciecha Korfantego, dyktatora III powstania niewiele ponad 20 z owych 69 procent. To wyznacza wszystkim instytucjom państwowym zajmującym się polityką pamięci drogę do przywracania prawdy o polskim doświadczeniu na Śląsku, w tym na Śląsku Opolskim.

Prezes IPN przyznał, że statystyki pokazujące stan polskiej pamięci są zatrważające.