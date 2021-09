Prezydent Opola: Nie chcemy składowania odpadów przemysłowych. Będzie apel radnych do Remondisu i marszałka

- Ta sprawa jest istotna dla całej aglomeracji opolskiej – mówił podczas wtorkowej konferencji prezydent Wiśniewski. - Chcemy by radni uchwalili apel, sprzeciwiając się zwiększaniu ilości odpadów przetwarzanych i zbieranych przez „Remondis” spółka z o.o. w ramach istniejącej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania. Składowisko komunalne w mieście jest wykorzystywane zarówno przez Zakład Komunalny, który nim zawiaduje i przez „Remondis”. Są tam zbierane i przetwarzane odpady komunalne z Opola i okolic.

- „Remondis” podejmuje nadto starania, by zmienić charakter składowiska – dodaje prezydent Opola – na miejsce, gdzie będzie się przetwarzać przede wszystkim odpady przemysłowe. To wiąże się z uciążliwościami dla mieszkańców wynikającymi zarówno z większej liczby ciężarówek, które będą tam jeździć, jak i z odorem. Ostatecznie składowisko jako miejsce zbierania i przetwarzania odpadów komunalnych przestanie istnieć. A nie po to powstało, by tam trafiały odpady przemysłowe. Zwłaszcza że „Remondis” chce prawie dwukrotnie zwiększyć jego przepustowość.