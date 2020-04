Prezydent Opola o wyborach kopertowych: "Najważniejsze jest, byśmy nie mieli wyborów w stylu PRL"

Wyborów nie robi się po to, aby je przeprowadzić albo żeby wygrał konkretny kandydat. Konieczne jest zagwarantowanie, że osoba wybrana na urząd prezydenta Polski, bez względu na to kto to będzie, posiadać będzie legitymację obywatelską i będzie uznawana w wymiarze międzynarodowym. By prezydent Polski nie miał w perspektywie wyłącznie spotkań z Kim Dżong Unem albo Aleksandrem Łukaszenką - mówi.