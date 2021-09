Prezydent Opola patronem Marszu Równości. Do tej pory odmawiał, ale zmienił zdanie. Dlaczego wsparł społeczność LGBT?

Do tej pory tego nie robiłem, skąd zatem ta zmiana? Powodów jest co najmniej kilka, ale najważniejszy to ten, że z coraz większym oburzeniem obserwuję, jak instrumentalnie wykorzystuje się Mniejszości do doraźnej walki politycznej. Jak krzywdzi się ludzi tylko po to, by zyskać poklask i wzbudzić negatywne emocje. Najbardziej przerażające jest to, że robią to ludzie władzy. Ci, którzy powinni służyć obywatelom, tymczasem zdobyte zaufanie społeczne wykorzystują by część z nich niszczyć i szkalować - napisał na Facebooku Arkadiusz Wiśniewski