Problem z przebudową filii MBP przy pl. Kopernika w Opolu. Jest konflikt na linii ratusz - wspólnota mieszkaniowa

MDK do rozbudowy, MBP do przebudowy. Jak mają się zmienić?

Istotnym elementem inwestycji jest dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Założono montaż rampy prowadzącej do wejścia do filii MBP, a także zainstalowanie wewnątrz platformy, która osobom na wózkach umożliwiałaby dostanie się na wyższy poziom.

- O tym, że mieszkańcy mają takie oczekiwanie, dowiadujemy się od dziennikarzy. Nie tak to powinno wyglądać. Pragnę jednak zaznaczyć, że przy projektowaniu uwzględniono fakt, że chcemy pracować wewnątrz zabytkowego budynku. Oprócz tego twierdzenie, że chcemy w MBP wybudować windę, jest przesadzone. Chodzi o zwykłą platformę, która podczas pracy wydawałaby z siebie mniej więcej tyle hałasu i wibracji, co zwykła pralka. I nie jest to fanaberia, tylko istotny warunek przy aplikowaniu o dofinansowanie. Bez tego nie ma mowy o realizacji - argumentuje Katarzyna Oborska-Marciniak.

Szacunkowy koszt modernizacji filii MBP przy pl. Kopernika to 3 mln zł. Miasto chce zawalczyć o 2 mln zł dofinansowania z Funduszy Norweskich. Pierwotny termin składania wniosków minął w poniedziałek (16 marca). Wydłużono go jednak do końca marca. Miasto liczy na to, że uda się jeszcze porozumieć ze wspólnotą.

Należy pamiętać, że dofinansowania z Funduszy Norweskich są przyznawane na drodze konkursu. Sama aplikacja nie oznacza, że Opole dostanie pieniądze. Bez nich przebudowa filii MBP znacznie odsunie się w czasie.