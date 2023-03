Prof. Andrzej Antoszewski, wielki politolog, został kolejnym doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego

Następnie przebieg postępowania o nadanie godności doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego przedstawił dr hab. Lech Rubisz, prof. UO dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji

Recenzentami w przewodzie byli prof. dr hab. Krzysztof Pałecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz prof. dr hab. Tadeusz Wallas z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laudację wygłosił prof. dr. hab. Krzysztof Zuba

W swojej mowie pochwalnej nazwał profesora Antoszewskiego „dobrym duchem polskiej politologii”.

- Twierdzenie, że profesor Antoszewski zawsze roztaczał wokół siebie pewną aurę, może nie brzmieć do końca poważnie, ale każdy kto go zna lub choćby na chwilę się z nim zetknął, zgodzi się z tą opinią Sądzę, że bierze się to z dwóch jego cech: wybitnego naukowca. Wnikliwego obserwatora i analityka rzeczywistości społecznej oraz jego wyjątkowego stosunku do drugiego człowieka – mówił prof. Zuba.