Prof. Grzegorz Miękisiak wśród najlepszych neurochirurgów świata. Wystąpił z wykładem podczas prestiżowego kursu w Davos

W jego grupie dominowali prelegenci z Ameryki Południowej. Doskonalili techniki małoinwazyjne, które pozwalają przeprowadzić skomplikowaną operację za pomocą niewielkiego otworu.

- Im mniejsze dojście tym, korzystniej dla pacjenta - tłumaczy prof. Miękisiak. - Przykładowo dawniej chory po operacji kręgosłupa leżał w szpitalu tydzień lub dwa. Dziś możemy wypisać go do domu nawet następnego dnia. Techniki małoinwazyjne nie są nowością, ale do niedawna można było wykonywać dzięki nim stosunkowo proste operacje, jak np. operacja dyskopatii u osób młodych. Dziś zaopatrujemy w ten sposób również pacjentów w podeszłym wieku z wielopoziomową chorobą zwyrodnieniową.