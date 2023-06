Prof. Jan Miodek na Festiwalu Książki w Opolu. Mówił o miłości do Opola, feminatywach i Ruchu Chorzów

Spotkania z prof. Janem Miodkiem zawsze przyciągają tłumy słuchaczy. To dlatego, że językoznawca potrafi w zabawny sposób rozwiać wszelkie językowe wątpliwości, jest wspaniałym mówcą, a do tego ma ogromny dystans do siebie. Dał temu wyraz już na początku spotkania z opolanami przytaczając żart na swój temat.

- Im jestem starszy tym, wiem, że wychodzi na to, że ludzie i tak mówią i piszą po swojemu. Choćby było stu Miodków i stu Bralczyków, to życie języka i tak płynie swoim nurtem. Jeśli mnie ktoś pyta, czy powiedzieć "będę śpiewać" czy "będę śpiewał", to ja nie mogę mu nie powiedzieć, że można i tak, i tak. Ja wiem, że Państwo tego nie lubią, jest nawet taki dowcip o mnie: Nie pytajcie Miodka jak powinno być, bo on zawsze powie, że może być i tak, i tak - mówił do słuchaczy zebranych na pl. Wolności.