Prof. Marek Masnyk został wybrany na rektora UO na drugą kadencję

- W głosowaniu wzięło udział 95 osób ze 100 uprawnionych. 90 zagłosowało „za”, trzy osoby były "przeciw”, dwie wstrzymały się od głosu – informuje prof. Daniel Janecki, przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej.

- Uniwersytet Opolski jest pod wieloma względami w dość dobrej kondycji, w tym zwłaszcza w niezłej sytuacji finansowej. Jako największa uczelnia w mieście i regionie, a także uczelnia o bardzo dużym potencjale naukowym oraz mierzalnych efektach prowadzonych badań, Uniwersytet powinien dołożyć wszelkich starań, aby utrzymać pozycję akademickiego lidera w regionie, a także włączyć się do rywalizacji na poziomie krajowym na tych polach, w których posiada największy potencjał i możliwości rozwoju - wyjaśniał rektor w swojej deklaracji programowej.

- Chcemy, by Uniwersytet postrzegany był jako centrum intelektualne regionu, chcemy być postrzegani jako główny inicjator i sprawca rozwoju opartego na innowacjach, które generuje i rozwija. Prowadzić to ma do ugruntowania i promowania w świadomości społecznej wizerunku Uniwersytetu jako wiodącego ośrodka naukowo-badawczego zaplecza miasta i regionu. Za fałszywy i obrażający naszą wspólnotę akademicką uważam pogląd, że Uniwersytet jest w marazmie. Za nami 70 lat historii, tradycji i dokonań pokoleń, i konkretnych osób. Dzisiaj możemy pochwalić się ustabilizowaną pozycją w rankingach szkół wyższych - ocenił.