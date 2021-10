Program 500 PLUS w 2022 roku. Zobacz, jakie zmiany wejdą w życie 1 stycznia Magdalena Żołądź

Obecnie świadczenie 500 plus jest wypłacane na 6,5 mln dzieci w Polsce. pixabay

Rada Ministrów poparła zmiany w programie Rodzina 500 plus. Mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Co to oznacza dla rodziców?