Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich z nowymi zasadami. Stadiony w Nysie i Prudniku będą remontowane

Aby upowszechnić program i zachęcić jak największą liczbę szkółek, a jednocześnie utrzymać jakość, do programu wprowadzono dodatkową, najniższą kategorię.

– Utrzymaliśmy to, co było dotychczas, czyli certyfikaty złoty, srebrny i brązowy, które wymagają spełnienia dość wyśrubowanych wymagań., ale poza tymi trzema gwiazdkami wprowadziliśmy taki typowo początkowy poziom certyfikacji, to jest gwiazdka zielona, w ramach której niemalże każda szkółka, która napisała do nas wniosek i zobligowała się do trzymania pewnego wymaganego poziomu takie wsparcie otrzyma – zapewniał minister.