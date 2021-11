Promenada w Oleśnie i biblioteka w Głuchołazach zwycięzcami konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną Opolszczyzny

To była już 12. edycja konkursu, do którego marszałek województwa zaprosił mieszkańców Opolszczyzny, samorządy, stowarzyszenia, inwestorów i projektantów. Celem konkursu jest promocja dobrych wzorów zagospodarowania naszego otoczenia. Komisja konkursowa wybiera najlepsze realizacje projektów urbanistycznych i architektonicznych, które podnoszą jakość przestrzeni publicznej województwa.

W tym roku do konkursu zgłoszono 33 realizacje w dwóch kategoriach: przestrzeń publiczna (20 zgłoszeń) oraz obiekt użyteczności publicznej (13 zgłoszeń).

- Wybór najlepszych był bardzo trudny. Przestrzeń publiczna przede wszystkim powinna służyć mieszkańcom, więc ważne jest nie tylko stworzenie odpowiedniej infrastruktury, ale i to, jaka tam pojawi się funkcja - mówił marszałek Andrzej Buła. - Trzeba też podkreślić, że taka liczba wspaniałych inwestycji nie byłaby możliwa bez wsparcia unijnego.

W kategorii przestrzeń publiczna nagrodzona została rewitalizacja promenady przy ul. Murka w Oleśnie.

– Promenada oleska miała swoje tradycje przed kilkudziesięciu laty i bardzo nam zależało, żeby wpisać to miejsce w naszą niebiesko-zieloną strategię zmian klimatu – mówi burmistrz Olesna Sylwester Lewicki. – Dokonaliśmy rewolucyjnych zmian. To prawie 20 tysięcy nasadzeń, czyli dużo zieleni. Przez promenadę przepływa kanał Młynówka, więc są trzy oryginalne mosteczki, do tego dochodzi mały amfiteatr. Promenada ożyła, teraz jest to miejsce spotkań i spacerów.