Propozycje lotów do ciepłych krajów da mieszkańców Opolszczyzny. Jeśli dokucza Ci zimowa szaruga za oknem, tam spotkasz słońce Krzysztof Marcinkiewicz

Przełom roku to bardzo krótki dzień, brzydka pogoda za oknem, do tego padające na przemian deszcz i śnieg. Opolanie bardzo chętnie latają w tym czasie w cieplejsze miejsca, gdzie choć przez kilka dni mogą spotkać słońce. A do tego zobaczyć nowe ciekawe atrakcje.