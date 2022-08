Protest egzaminatorów WORD na Opolszczyźnie. Egzaminy na prawo jazdy zostały wstrzymane! Mateusz Majnusz

Do protestu w Opolu przystąpiło 16 z 34 zatrudnionych w ośrodku egzaminatorów. W Kędzierzynie-Koźlu do akcji przystąpili wszyscy, dlatego w tamtejszym ośrodku nie odbędą się żadne z zaplanowanych egzaminów praktycznych. Polska Press Zobacz galerię (5 zdjęć)

Trwa protest egzaminatorów w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego – ma on charakter ogólnopolski i poszczególne ośrodki dołączają do niego indywidualnie. W środę, 10 sierpnia kilkunastu opolskich egzaminatorów i egzaminatorek nie stawiło się do pracy w ramach protestu, a tym samym – nie odbyły się egzaminy na praw jazdy kategorii B.